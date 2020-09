Biby Rabelo justifica balacera acusando a Noé y se equivoca ¡de Fiscalía!

La Diputada Biby Karen Rabelo de la Torre justificó a los jóvenes vinculados al Alcalde Eliseo Fernández Montúfar, que el jueves habrían disparado en contra de vecinos de la colonia 20 de Noviembre.

La tarde de ayer, la legisladora acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar a Noé Quijano Valencia, asegurando que él incitó al conflicto; pero en ningún momento refirió o señaló las personas que fueron aseguradas y que el edil reconoció son trabajadores suyos.

“Lo único que te puedo decir que el que incita a la violencia es Noé Quijano”, expresó.

¿Justifica el actuar de los jóvenes, hablamos de violencia con arma de fuego? Se le cuestionó.

“No sé qué haya pasado en específico, no conozco a los que estaban allí, no sé nada de eso, pero el tema lo que sé, porque a mí el que me avisó fue la persona que estaba poniendo el toldo, que estaban amenazando con quemar el toldo, luego me comentaron que él quería dinero, quería negociar para que nos deje llevar ese beneficio a la gente”, dijo.

Videos que circulan en redes sociales, muestran a Noé Quijano hablando con los responsables de colocar la estructura, en ningún momento pide dinero o habla de quemarlo; al mismo tiempo un grupo de personas les rodea, algunos con cuchillos en mano, otro saca un arma y apunta, se escuchan disparos en medio de la confusión.

Minutos después las personas que en los videos sostienen cuchillos y un arma de fuego fueron asegurados a bordo de un volquete propiedad del Ayuntamiento de Campeche.

Pese a la evidencia, la Diputada Rabelo se dijo víctima, “repruebo totalmente el actuar de Noé Quijano, tenía machetes, tenía pistolas, tenía todo Noé Quijano”.

La Diputada apuró a entrar a la Fiscalía para no seguir respondiendo preguntas, en las que en ningún momento reconoció la participación de gente armada vinculada al Ayuntamiento y a su “Cadena de Apoyo Humanitario”.

BIBY RABELO ¡CONFUNDE FISCALÍA! POR MALA ASESORÍA

Entre las reformas a Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado publicadas en el Periódico Oficial del Estado el pasado 29 de mayo, se incluyó en el Capítulo relativo al Procedimiento Especial Sancionador, la posibilidad que se pueda promover este Procedimiento por causas de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género; este se presenta ante el Instituto Electoral del Estado, y resuelve el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, es un medio de naturaleza electoral.

Por otra parte, el 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a distintas leyes federales, entre ellas la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que en su artículo 20 Bis prevé como Delito la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, esta denuncia se debe presentar ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, ya que es de competencia Federal.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales es de observancia general en toda la República, y toda vez que el delito de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género ya se encuentra previsto en dicha Ley General, el Congreso Local no tiene facultades para legislar en esa materia porque esto es atribución exclusiva del Congreso de la Unión, conforme lo señalado en el artículo 73, fracción XXI inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la Ley electoral local NO se contempla nada referente a la existencia de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género porque son materias y distintas, y sobre todo, porque el Congreso local no tiene la facultad para legislar en materia penal electoral.