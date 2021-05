…Biby “torea” debate y cede estafeta a Inurreta

Debate radial con todos los candidatos a la alcaldía menos una…

Candidatos a la alcaldía de Campeche se reunieron en la mesa de análisis de ‘La Delgada Línea’ que conduce Roberto Oropeza a través de Núcleo Comunicación del Sureste, donde cada uno aprovechó a expresar las propuestas que tienen para todos los campechanos.

Cabe mencionar que la candidata por Movimiento Ciudadano, Biby Rabelo, fue la única ausente mientras que José Inurreta Borges, de la coalición “Va por Campeche”; Jorge Manuel Ávila Fuentes, de Fuerza por México; Verónica Guadalupe Rosado Cantarell, del Partido del Trabajo; Mario Ernesto Novelo Canto, del Verde Ecologista de México y Renato Sales Heredia, de MORENA, fueron los aspirantes que se dieron cita la mañana del jueves.

“No podemos hablar de una reactivación económica si el dinero que producen los campechanos se les da a empresas de otros estados, así como lo está haciendo esta administración municipal”, manifestó Pepe Inurreta al señalar que el dinero de Campeche es para los campechanos.

“Hice un compromiso de que las proveedurías, los contratos y el recurso que el Ayuntamiento de Campeche tenga para apoyar obra pública e incluso les hable de esos proyectos tienen ellos una incubadora de proyectos, les dije quiero hacer proyectos con ustedes quiero firmar convenios de colaboración en la Canaco, les dije les voy a volver a comprar los vales

Recordemos que ellos tienen los vales de Canaco-Servytur, la actual administración no compró ni un solo vale y eso a los que está perjudicando es a nuestros comerciantes no podemos hablar de una reactivación económica si no apoyamos a nuestra economía local, ya estuvo bueno de estarle dando contratos, proveedurías y dinero a empresas foráneas específicamente del vecino Estado, es un contraste muy grande el dinero de Campeche tiene que quedar en Campeche”, destacó.