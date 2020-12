Buen administrador y no está a la moda de pedir ampliación de presupuesto / Elocuente elogio al Gobernador Aysa, “es aliado”: AMLO

El Gobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa González es un ejemplo en la buena administración de los recursos públicos, hacia el cierre de año no ha solicitado presupuesto adicional “como está de moda”, destacó el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Desde Dzitbalché donde el mandatario supervisó los avances en la construcción del Tramo 2 Escárcega-Calkiní del Tren Maya, expresó su reconocimiento por Aysa y le convocó a seguir colaborando juntos por el bien de los campechanos.

“No me est á pid iendo presupuesto adicional para el cierre, que ahora está de moda eso; les tengo que estar diciendo como respondía el finado Héctor Suárez, tengo que estar diciendo así ‘no hay, no hay, no hay’. Pero aquí no solicita presupuesto adicional porque administra bien el Gobernador Miguel Aysa”, aseveró ante los pocos funcionarios presentes en el evento.

Destacó que Carlos Miguel Aysa ha sido un aliado de su Administración y juntos han impulsado acciones de beneficio para los campechanos, reafirmó que estos beneficios continuarán durante el 2021. Sobre el Tren Maya, subrayó que es la obra de inversión más importante para el sureste y la de mayor cuantía realizada en las últimas décadas, adicional a eso, dijo “se destinan considerables apoyos para mejorar el bienestar de la población, a través de los diversos programas federales”.

Enfatizó que el mandatario campechano respalda la construcción del Tren Maya, pues sabe de la importancia que tiene para la entidad, ya que por la geografía pasarán más de 700 kilómetros de los mil 500 que considera el proyecto. López Obrador se comprometió con el Gobernador a que el día que el Tren Maya inicie operaciones, Aysa González será invitado especial, aunque ya no sea titular del Poder Ejecutivo.

Finalmente, dijo que en marzo retornará a Campeche para seguir supervisando la obra, reiteró que los ingenieros militares se harán cargo de los tramos Tulum-Bacalar y Bacalar-Escárcega, pasando por Calakmul, iniciarán labores una vez que concluyan la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, en la Ciudad de México.

En el uso de la palabra, el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, resaltó que Campeche es el corazón del Tren Maya, pues recorrerá una mayor extensión geográfica y las estaciones contempladas serán nodos económicos, de movilidad y de cultura. Señaló que durante los trabajos se han registrado mil 998 hallazgos arqueológicos que pasarán al archivo histórico del país y serán parte del patrimonio cultural. Por su parte, el director general del grupo Carso, Antonio Gómez García, reportó que actualmente el avance del proyecto ejecutivo es del 63 por ciento y se han desmantelado 40 kilómetros de vías férreas.