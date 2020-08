Buena estrategia educativa y de acuerdo con la CNTE: Canacintra

La Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar, expresó que la estrategia que está realizando la Secretaría de Educación Pública (SEP) de iniciar el ciclo escolar a través de internet y televisión, es muy buena.

En entrevista, dijo que en momentos difíciles de la vida se implementó el tema de las telesecundarias en lugares tan apartados donde no había o no podía llegar un maestro, por lo que se tuvieron que instalar antenas que pudieran recibir la señal.

Esto, luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se haya pronunciado en contra de la estrategia de la SEP al iniciar el ciclo escolar a través de televisores.

“Estoy de acuerdo con la Coordinadora de que muchos lugares no tienen señal, pero la señal es abierta y en todos los lugares entra, entonces, no es posible querer hoy decir no aceptamos el regreso a distancia a través de las tecnologías”, dijo.

Ortega Azar dijo que se tiene que aprovechar esta condición para regresar a las clases, pues el gobierno está haciendo un esfuerzo para que, en las comunidades, donde no hay señal se puedan impartir estas clases.

Indicó que es muy necesario regresar a las clases y no se puede tener a los niños sin hacer nada, pues estando en preescolar y primaria son los momentos que más pueden aprender, por lo que si les funcionó en telesecundaria, mucho más en primaria y preescolar.

“Las clases se tienen que reiniciar a través de la manera virtual, porque sabemos que no hay las condiciones para hacerlo presencial, pero tienen que reiniciar”, dijo.