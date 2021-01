Cabildo desacata sentencia y Eliseo… en reversa y monta en cólera

Acorralado, enloquece e insulta a adversarios en redes sociales desde silla Acapulco

Acorralado con el llamado de su suplente Rubén Ricardo Saravia Cuevas y con él, la restitución de Sergio Novelo Rosado como titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Campeche, llevaron a que Eliseo Fernández Montúfar dé por finalizada su “licencia temporal por tiempo indefinido” aprobada el pasado 6 de diciembre.

Ayer los integrantes del Cabildo fueron convocados a una sesión extraordinaria, donde lejos de cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEEC) para citar y tomarle protesta al Alcalde suplente, se dio lectura a una solicitud para que Fernández retome sus funciones.

El documento firmado por Eliseo acusa que la sentencia del TEEC viola sus derechos político electorales, pero en ningún momento dice o menciona que él, Paul Alfredo Arce Ontiveros y sus cabildantes violaron primero los derechos de Rubén Saravia Cuevas al inventar el término “licencia temporal por tiempo indefinido” para evitar su llamado como establece la Ley.

A Eliseo Fernández tampoco le gustó que su licencia propuesta y aprobada a modo, sea tratada como una “licencia definitiva”, es decir, sin la posibilidad de que vuela a ocupar el cargo.

“El carácter definitivo de la licencia me privaría de la posibilidad de reincorporarme al cargo; ello no obstante de que el Tribunal Electoral del Estado de Campeche dejó abierta la posibilidad de que pueda asumir de nueva cuenta el cargo público, pero hasta llegado el caso de no verme favorecido con el resultado de la votación, razón por la cual impugnaré dicha sentencia por violar mis derechos político electorales, ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se lee en el documento.

Regidores panistas bajo su control, así como los dos representantes de Morena, avalaron su reincorporación sin hacer ningún comentario.

INCUMPLEN LA SENTENCIA DEL TEEC

Apenas el lunes los Magistrados del Tribunal Electoral revocaron el nombramiento de Paul Alfredo Arce Ontiveros y ordenaron al Cabildo que en un término no mayor a los dos días hábiles sesionen para citar a Rubén Ricardo Saravia Cuevas a rendir protesta como Alcalde de Campeche.

En menos de 24 horas, el Ayuntamiento incurrió en desacato por lo que el tema pasará a ser revisado ya que en materia electoral no existen efectos suspensivos, es decir, la sentencia debió cumplirse para llamar al suplente.