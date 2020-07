Alcaldesa de Hopelchén quiso engañar al gobierno federal, ahora despide empleados para cubrirse

Sandy Baas, ¡cachada en el engaño!

El expediente de la alcaldesa de Hopelchén, en la Secretaría de Gobernación federal, está más que abultado, ante el engaño que pretendió con el Gobierno Federal para sacar raja y querer reparar calles que por su ineficiente manejo de los recursos municipales, no ha hecho.

Después de la verificación de los enviados de la Sedatu, determinaron que la mala Fe de la alcaldesa de Hopelchén, Sandy Areli Baas, era tan manifiesta que la queja de las autoridades federales llegó hasta al mismo escritorio del Presidente López Obrador para ser manejado su nombre y su falta de ética política como ejemplo de lo que no debe hacerse como este acto de corrupción.

Y así como el Presidente López Obrador ha dado a conocer la ubicación y nombre de las gasolineras que venden más caro, así ya tienen la lista de los alcaldes y alcaldesas pillos.

Pero a la pareja del dueño del sistema de Internet de Los Chenes, que le vende sus servicios al propio ayuntamiento le ganó la ambición o la llevaron a la perdición por quien le habla al oído.

¿Quién convenció a la alcaldesa Baas Cahuich de querer meter gol y engañar con una gambeta de corrupción al Gobierno Federal? Son varios los prospectos de ello. ¿Los motivos? Son varios igual, pero lo que se dice como secreto a voces en los Chenes, es que el dinero destinado a la reparación de esas calles ya se lo gastó Doña Sandy Areli en otras cosas y vio calva la oportunidad para hacerse de unos milloncitos y se le hizo fácil disponer de los estragos de “Cristóbal” para querer burlar al Gobierno Federal.

Con lo que no contaba la muy conectada a internet alcaldesa, es que si bien con el dinero municipal ella misma puede auditarse o el Congreso, lo mismo el dinero estatal, donde puede pedir ayuda o perdón (y quien sabe), pero ante su falta de experiencia con el Gobierno Federal, o no le dijeron o no saben que hay muchos filtros y auditorías y por ello puso en vergüenza a Campeche y a su partido con la pretenciosa y peregrina idea de robarle al Gobierno Federal.

Son 10 alcaldes que están en la lista de Gobernación de lo que no debe hacerse y Sandy Baas está en el top 10 nacional de los alcaldes vestidos de corrupción. Así que deberá estar atenta a una mañanera cualquiera, porque Amlo la va a crucificar para tratar de “pegarle” al PRI, exhibiendo a presidentes municipales de partidos de oposición a Morena.