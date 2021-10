Caja de desechos COVID, mueve servicios de urgencia

Durante la mañana del viernes personas que transitaban sobre la avenida Resurgimiento frente al “Parque acuático” localizaron una caja con desechos de pruebas rápidas para Covid-19, tiradas dentro de la maleza a un costado de la calle.

Dicho foco de infección por las posibles pruebas positivas abandonas, fue reportado a las autoridades que de inmediato movilizó a elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), tras su arribo al sitio señalado y comprobando lo denunciado, procedieron a resguardar la zona para evitar cualquier tipo de contacto directo con la caja de plástico que contenía los desechos médicos.

Ante el riesgoso material sanitario, fue necesario avisar a la Secretaría de Salud que finalmente se encargó de recoger todo lo encontrado en el sitio para realizar un estudio de su contenido, y poder solicitar a la autoridad correspondiente la revisión de los videos de las cámaras de vigilancia del sector para lograr ubicar al responsable que dejó la caja en la zona.

Según testigos, las pruebas fueron arrojadas desde un vehículo particular, sin embargo, al ser cuestionados por la policía no pudieron dar más datos asegurando que todo sucedió muy rápido sin imaginarse de que se trataban los desperdicios.

Asimismo, personal de salud y de seguridad pública dialogo con los curiosos que se encontraban observando la movilización recomendando no acercarse a este tipo de materiales en caso de que, por alguna razón, se llegaran a encontrar con él. Hasta el momento, las autoridades no han determinado a qué empresa u hospital pertenece dichos desechos.