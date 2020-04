Calkiní vuelve a cero casos de contagio de Covid-19

Los dos pacientes se recuperaron de la enfermedad, por lo que ya no representan un riesgo para la comunidad, podrán integrarse con sus familias de nuevo, así lo dieron a conocer autoridades de Salud

CALKINÍ.- De nueva cuenta el municipio de Calkiní se encuentra en cero casos de contagio de Covid-19, esto luego de que se diera a conocer de manera oficial de que los dos casos positivos que se tenían, se encuentran actualmente recuperados de la enfermedad, por lo que ya no representan un riesgo para la comunidad y pueden reintegrarse con sus familias. Así lo dieron a conocer autoridades municipales a través de redes sociales.

Fue el pasado 6 de abril cuando se dio a conocer la noticia del primer caso confirmado de Covid-19 en el municipio, lo cual generó pánico entre la ciudadanía y se agudizaron las medidas de prevención, mientras de manera paralela esta persona fue atendida y puesta en aislamiento domiciliario luego de presentar mejoras contra la enfermedad hasta que este pasado sábado 18 de abril se informó de su recuperación luego de dar negativo a una segunda prueba y ser dado de alta por la Secretaria de Salud.

De igual manera el segundo caso confirmado de Covid-19 en el municipio que fue dado a conocer el pasado 14 de abril, se trataba de una persona de la comunidad de Nunkiní quien fue puesta en tratamiento y aislada según los protocolos de la Secretaría de Salud de Campeche, al igual que sus familiares fueron puestos bajo vigilancia sanitaria. Sin embargo este lunes 20 de abril se dio a conocer la recuperación al 100% de este paciente quien podrá reintegrarse muy pronto a su familia y comunidad, ya que no representa ningún peligro.

Fue el presidente municipal, Roque Sánchez Golib quien informó a la ciudadanía a través de sus redes sociales sobre la recuperación de estos pacientes, sin embargo incitó a no bajar la guardia y continuar acatando las medidas de prevención contra el coronavirus para evitar otro posible contagio ya que afortunadamente hasta el momento no se cuenta con algún otro caso sospechoso. De igual manera pidió no discriminar a estas personas que en algún momento contaron con el Covid-19 ya que actualmente no representan ningún tipo de peligro para la comunidad y pronto podrán reintegrarse a sus actividades diarias respetando también las medidas de prevención recomendadas por la Secretaría de Salud.