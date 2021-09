Cámara responde a Valladares: “No soy sinvergüenza como ella”

“Yo termino en unos meses mi dirigencia, pero hay una realidad, soy panista, soy 100% real, me toque o no me toque me mantengo en el PAN y creo que por doctrina y convicción hago cosas al interior del PAN y hay gente que no tiene vergüenza”, respondió Pedro Cámara Castillo ante las declaraciones de Yolanda Valladares, quien lo criticó por su paso por la Comitiva Estatal y de hundir al partido en el olvido.

Sostuvo que hay gente sin vergüenza que vela más por sus intereses personales a los ideales del partido “y más cuando se dan golpes de pecho diciendo que son panistas, cuando no”, además, es bien sabido que muchos se fueron “al otro bando” cuando les dieron trabajo por “el vecino” traicionando a la bancada blanquiazul, “unos fueron evidentes, otros actuaron bajo el agua”, expresó.

“Las cosas como son, la gente que por interés está en el PAN, que mientras le dio el PAN estuvo y dejó de darle y se cambiaron donde les dieron, son gente que vive a expensas de lo que les dan, y ahora quieren regresar a ondear la bandera panista”.

Sobre su actuar como dirigente estatal del PAN, indicó que no alcanza el tiempo, más cuando toca proceso electoral para hacer todo lo que uno se propone pero que el tiempo es el mejor calificativo a lo que se refirió retirarse con muchos amigos de los que antes tenía con la convicción de seguir adelante con las convicciones que lo han mantenido en el partido.

“Tengo muchos amigos panistas en todo el estado, entré con 20 y hoy tengo 200, en un decir, y eso te habla que creciste en lo personal, y en lo político tenemos bases para hacer cuadros a través de la diputación para seguir caminando con la playera azul”.

Cámara Castillo precisó que cuando te golpean mucho es porque les duele algo y cuando hay silencio no hay nada que hacer, por lo que es mejor estar en el ojo de la crítica que siempre será bienvenida.