Camaroneros, en contra de las vedas

Pescadores camaroneros están en contra de las vedas y de los biólogos por falta de producción, señaló Alejandro López García, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras en Campeche.

Evidentemente molesto y señalando que existe un hartazgo del sector camaronero por soportar 20 años a los biólogos y las famosas vedas, se pronunciaron en contra de estas, afirmando que solo respetaran los meses de mayo y junio para que el camarón se reproduzca.

“Después de 20 años pueden ir a checar ustedes como están las congeladoras, ya nada más quedamos 500 pescadores. No se vale que por órdenes de los biólogos que no están haciendo nada y no sirven para nada y que ahí están”, dijo.

Además de ello señaló que este año hubo bastante depredación de camarón rosado, incluso en la Sonda de Campeche y a pesar de ello nadie hizo algo al respecto.

Adelantando que solamente van a respetar las vedas como antiguamente se hacía, solo los meses de mayo y junio, y en caso de que las autoridades insistan que sea hasta septiembre, se tomaran otras medidas.

“No hay producción en las costas de Tamaulipas, como se hacía cada año, este año solo fueron a pescar basura y lo mismo están haciendo en la Sonda de Campeche”, finalizó.