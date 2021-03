Cambiar techos de la propiedad de Eliseo, no es mantenimiento: Sergio Novelo

“Todos lo sabemos, la clínica, farmacia del municipio que está en el Centro, es propiedad de la familia del Alcalde hoy con licencia, el cual destinó recursos públicos para habilitar este inmueble que no estaba en condiciones para ser utilizado. Si no mal recuerdo le invirtieron más de un millón de pesos metiéndolo como mantenimiento. Lo que hoy dice la Auditoría Superior del Estado de Campeche es que cambiar techos no es mantenimiento, eso es obra, es construcción y debió haber sido con un proceso diferente”, recordó el ex Contralor Sergio Novelo Rosado.

Estas observaciones son sobre un predio particular en el que se utilizaron poco más de 700 mil pesos para remodelar el sitio que se sabe es propiedad de la familia del Alcalde con licencia, pero con recursos públicos. Esta observación es un tema del DIF, quien tiene su propio órgano interno de control y debió haber observado la situación.

Recalcó que, además, el recurso estaba etiquetado para mantenimiento, eso es lo que está observando la Auditoría Superior del Estado y no pueden decir que no es cierto, y si dicen que es falso, que están equivocados, cómo salieron a comentar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que lo demuestren con documentos.

“Porque hoy resulta que todos los que están señalando los malos manejos, cómo es la Auditoría Superior de la Federación, que también y emitió varias observaciones, dicen que está manejada por uno de sus monstruos que el Alcalde con licencia alucina todos los días. Hoy nuevamente sale a decir que todos están en su contra, nadie está en contra de nadie”, afirmó.

El ex Contralor dijo que por este tipo de declaraciones hay varios comentarios de agresión a su persona, agresión a sus bienes, denuncias falsas.

Comentó que esto lo saben desde el primer día que inició esta lucha por señalar a gente que no hace bien su trabajo, por señalar a alguien que estuvo desviando millones de pesos del dinero de los campechanos.

“Tengo la información, sabemos nombres, sabemos apellidos, tenemos la información puntual de qué van a hacer y por qué lo van a hacer. Pero no quisiera adelantar nada porque precisamente estamos esperando que salgan y lo hagan para que nosotros presentemos todas las demandas legales por difamación, por asociación delictiva, etcétera, pero desde el 21 de diciembre sabemos qué quiere hacer el Alcalde con licencia y a quiénes está mandando, lo sabemos perfectamente con nombre y apellido, incluso, sabemos de qué estado es la persona que lo va a hacer”, declaró sobre las denuncias falsas en su contra.