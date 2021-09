Cambio de gobierno no afecta el sector privado: Canacintra

Al ser cuestionada acerca de la posibilidad de que la próxima administración realice cambios en los trabajadores de las dependencias de gobierno, la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Delegación Campeche, Esperanza Ortega Azar, precisó que no se vislumbran afectaciones económicas hacia el sector privado, ya que considera son dos vertientes completamente distintas.

“Independientemente de lo que vaya a pasar en las instituciones públicas, hay que recordar que nosotros pertenecemos a la iniciativa privada, entonces, nosotros tributamos y contribuimos al sostenimiento del estado y de la nación con nuestros impuestos, además de lo que pagamos por nuestra seguridad social, no vemos algún impacto que pueda haber”, dijo Ortega Azar.

Sin embargo, afirmó que esta posibilidad no generaría alguna afectación económica en cuanto al flujo monetario que puede haber en las empresas, aunque de la misma forma recordó que desde tiempo atrás ha habido un crecimiento económico muy lento no solo en nuestro estado, sino en el resto del país, por lo que con esta situación no podría ver cuál sería la afectación directa.

Recordó que siempre ha hecho un llamado para que se continúe fomentando a la cultura emprendedora, por lo que es necesario incentivar a los jóvenes para que se unan de una u otra forma a las iniciativas privadas y que con sus conocimientos se le ve un valor agregado a todos los recursos que puede haber en nuestra entidad.

Aunado a que el campechano siempre ha sido reconocido no solo por su solidaridad, sino que además ha resultado ser muy trabajador, por lo que es poco probable que en caso de que alguna persona no se le renueve su contrato laboral en alguna de las dependencias estatales, seguramente o buscar a alguna fuente de empleo o de autoemplearse según las ideas de negocio que tenga la persona.