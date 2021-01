Campaña digital de Christian Castro

En su 5to día de precampaña en redes sociales, el precandidato a gobernador, Christian Castro Bello, invitó a simpatizantes y militantes priistas de seguirlo en su página web, diseñada para que conozcan su vida familiar, política y su lado humano, compartiendo sus pasiones, gusto y amor al deporte.

La página web christiancastrob.com da el acceso directo a todas sus redes sociales que se encuentran activas con todas las actividades y visitas que ha realizado durante estos días de precampaña, así mismo, cuenta con una breve reseña personal:

“Hola, Soy Christian con C de Campeche.” ¡Vamos a conocernos!Nací, crecí y he vivido toda mi vida en Campeche junto a mis tres hermanos: Rafa, Mili y Eduardo. Mi mamá, Paty, es la mujer que más admiro en la vida, ella nos sacó adelante cuando mi padre falleció, yo tenía 12 años… es el golpe más duro en mi vida.Amo las canchas, el futbol es mi pasión más grande en la vida y aunque tuve que dejarlo para entrar a trabajar, no me arrepiento. Ahí supe que ningún jugador es más que la suma de todos los jugadores. ¿Qué cómo llegue a la política? La política llegó en mí en el momento más importante de mi juventud, yo quería encausar toda mi energía y me abrí las puertas en este territorio, donde lo más importante es servir a los demás. Hoy estoy aquí por el mismo motivo que tú, porque quiero el Campeche del futuro.”

Ahí mismo, comparte una galería de todos los momentos significativos en su vida personal y laboral como funcionario público de dependencias importantes del gobierno federal y estatal.

De igual forma, hace énfasis del objetivo de Campeche Camina, que va enfocado en salir delante de la crisis e incertidumbre de la pandemia de COVID-19 y donde considera importante trabajar para lograr un piso parejo de oportunidades para todas y todos.

“Por ello hay que pensar y actuar de abajo hacia arriba, llevando servicios de calidad a cada localidad, a cada sección y a cada municipio de nuestro estado. Caminamos porque para llegar a la meta hay que mantenernos en constante movimiento; es tiempo de mantenernos unidos y en equipo.”