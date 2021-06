Campañas, culpables de Covid

Sondeo

Al hacer estas preguntas: ¿Cree usted que las campañas políticas fueron el detonante de los contagios?, ¿Cree usted que esta ola de contagios supere a las anteriores?, ¿Cree usted que será necesario una tercera vacuna a cada quien o una cada año como sucede con la vacuna de la Influenza, ¿Cree usted que sea un gran negocio la vacuna y por eso hay rebrotes y veamos los controles de la sociedad?.

Los entrevistados coinciden en que las campañas fueron el detonante de esta nueva ola de Covid, ya que las personas son responsables de sus cuidados y había gente en campañas que no se cuidó, y les gustaría que se administrara una dosis cada año de refuerzo de la vacuna.

Silvia Almeyda dijo: Sí aumentaron los casos por las campañas, posiblemente si porque las clínicas están saturadas, lo mejor sería que nos vacunen cada año, no creo que sea negocio de nadie.

Yazmín Mejía Arjona contestó: Si, por las campañas aumentaron los contagios, pues espero que no supere a lo anterior porque estaríamos en graves problemas, una dosis cada año si estaría perfecto, no yo creo que es culpa de la gente, todo consiste en uno mismo, la gente no se cuida anda como si nada.

Denisse Villamonte respondió: Sí fue durante las campañas, sí va en aumento, pues lo de la dosis depende del sector salud yo no sabría, no me parece que sea negocio.

Bertha Chan Tun dijo: Por una parte sí, probablemente si sea mayor el número de casos, pienso que sería una dosis más, mientras sea rebrote o no, proteja o no, creo que hay que aplicarse la vacuna.

Omar Lara contestó: Sí, definitivamente es por las campañas, probablemente sí, había mucha gente que no se cuidó, si una dosis cada año sería mejor, no creo que sea negocio simplemente la sociedad no se cuida y por eso es que hay rebrote.