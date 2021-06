Campechanos coinciden que Morena hizo fraude

Sondeo

Ante los acontecimientos que han resultado de la elección donde no hay ganador hasta el momento, pedimos la opinión de los campechanos con estas preguntas.

¿Cree usted que hubo fraude por parte de Morena?, Los actos de violencia durante el día de elección ¿le provocaron miedo?, ¿Cree usted que haya conflictos post electorales de cierre de calles o tomas de edificios?, ¿Cree usted que las autoridades electorales son imparciales?, Con un abstencionismo del 38%, el universo del voto propone que 3 ciudadanos de cada 10 votó a favor de su candidato. ¿Es legítimo gobernar cuando la mayoría no votó por ti?

La coincidencia en la opinión ciudadana es que si es fraude por parte de Morena, que si harán protestas provocando conflictos, aunque la mayoría de votos no favorezca a uno solo, están de acuerdo en aceptar al que resulte ganador.

Aída Chan respondió: Creo que sí es fraude, claro que tuve miedo, yo estaba haciendo fila para votar cuando escuche disparos, es seguro que harán protestas, si son imparciales, para mí no es legítimo debe gobernar el que la mayoría quiere.

Ángel Cámara dijo que: No creo que sea fraude, más creo que no han contado bien, no tuve miedo, pero se de personas que sí, sí porque hay mucha gente que no está de acuerdo con los resultados, debe ser que si son imparciales, no es lo acostumbrado pero si debe haber un ganador así sea por diferencia de un voto.

José Gómez Balan contestó que no cree que sea fraude de morena, si tuve miedo, creo que los de morena si harán conflictos porque parecía que Layda ganó, no creo que las autoridades electorales sean imparciales, si es legítimo porque la democracia avala el cien por ciento de los votantes, no de la población.

Daniela Tapia dijo que si es fraude, no tuve miedo, en mi casilla estuvo muy tranquilo, espero que no hayan conflictos, no creo que sean imparciales más bien hubieron mañas por parte de los que cuidaron las casillas, lo que creo es que faltan votos y urnas por contar y revisar si hay errores, pienso que no es legítimo pero hay que aceptar al que resulte ganador.

Berenice Alamilla respondió: yo creo que sí es fraude, hay mano negra ahí, no tuve miedo, estoy segura que si harán protestas los de morena, si deben ser imparciales, si es legítimo cuando se muestre cual tuvo más votos.