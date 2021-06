Campechanos coinciden que se anule la elección

Sondeo

Ante la realidad de un proceso de conteo de votos viciado y la acusación de fraude electoral, se plantea de entrada impugnar la elección para exigir la anulación de la elección, en opinión de los ciudadanos en este sondeo, la coincidencia aprueba que se anule la elección.

Al hacer estas preguntas, ¿Está usted de acuerdo con que no hay legitimidad del precario triunfo de la hasta ahora ganadora donde 7 de cada 10 campechanos no votaron por Morena?, ¿Está usted de acuerdo con que impugnen la elección por presumir de fraude por Morena?, La mejor ruta para transparentar los comicios sería la anulación de la elección y convocar a elecciones extraordinarias ¿Estaría usted de acuerdo con esto?, en caso de no estar de acuerdo con lo anterior ¿Qué propone usted como medida de solución?.

Pilar Aragón contestó que sí está de acuerdo, acepta que se impugne porque no es la mayoría quien votó por Layda, sí estoy de acuerdo en que se anule, aún no terminan de contar los votos pero lo que han dicho hasta ahora no se está aceptando.

Gabriela Loeza dijo que sí está de acuerdo, sí me gustaría que se anule la elección, yo no vote por Layda, aunque ya me lo esperaba porque parece que al Presidente le urge tener el manejo del estado.

Arely Castro contestó que sí está de acuerdo, no tengo el conocimiento de que se pueda anular la elección, lo único que espero es que cuando den los resultados, sean lo más claros posibles nos digan la verdad sobre el ganador, pero si algún candidato no está de acuerdo y denuncia alguna anomalía, pues acepto que se anule.

Juan Carlos Moguel dijo que sí está de acuerdo, que se impugne si alguno de los candidatos no está de acuerdo con los resultados, que se haga y se llegue a las últimas consecuencias, no deben permitir que se roben los votos.

Mauricio Cab respondió que sí está de acuerdo, porque los resultados no han sido muy claros, que se anule la elección no sé si sea posible pero pienso que no debemos llegar a eso, porque el conteo es voto por voto en este momento y no debería haber errores en el resultado final.