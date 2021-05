Campechanos de acuerdo con denuncia contra Eliseo en la Fiscalía Anticorrupción

El contador público Manuel Candelario Caamal Paat acudió a la Fiscalía de Campeche para interponer una denuncia por presunto desvío de recursos detectados en una auditoría a la administración municipal de Campeche, debido a esto les pedimos su opinión a los campechanos con las siguientes preguntas.

¿Está usted de acuerdo en que acusen a Elíseo ante la fiscalía anticorrupción por el desvío de recursos durante su gestión como alcalde?

¿Con estas evidencias cree usted que Elíseo sea corrupto?

La Auditoría Superior del Estado ya denunció ante la fiscalía anticorrupción ¿Cree usted que castiguen a Elíseo por corrupción?

Marisol Martínez, contestó que sí lo acusen si hubo desvío, no puedo asegurar que sea corrupto y tampoco digo que no lo es, si no hasta que se demuestre, que sea investigado.

José Martín Mena Flores, respondió que sí está de acuerdo que lo denuncien y se investigue, si en las investigaciones se confirma un desvío de recursos entonces estaríamos hablando de corrupción y debe ser castigado.

Cesar Tucuch, dijo que sí está de acuerdo que lo acusen, toda persona que comete un delito debe ser castigado más si es un servidor público

Iván Espino Puc, si está de acuerdo en que castiguen al que sea responsable y con todo el peso de la ley más por ser servidor público.

Henry Chan Zetina, respondió que sí está de acuerdo en la denuncia, no sé si es corrupto hasta que se investigue y se demuestre y si lo es espero que si lo castiguen.