Campechanos desaprueban violencia de laydistas a medios de comunicación

Durante el cierre de campaña de la candidata Layda Sansores de Morena, su guardia pretoriana agredió a reporteros al quererla entrevistar, la violencia es natural en el caminar en tropel de LAYDA Sansores. Ayer en su evento arrollaron a los medios para no darles entrevistas.

En este sondeo pedimos la opinión de los ciudadanos con estas preguntas.

¿Está usted de acuerdo en que una candidata y su equipo se comporten con violencia ante los ciudadanos de esa manera?

La violencia que siempre genera su equipo (de LAYDA) es sinónimo de alejamiento social ¿A qué cree usted que le tenga miedo la candidata o su equipo?

Si como candidata se comporta así, en el eventual caso de ser gobernadora ¿aprueba usted la violencia contra los medios?

Lucía Rocha dijo que no está de acuerdo y que no tienen derecho a comportase con agresión si los medios de comunicación están haciendo su trabajo, si no fuera por los medios no nos enteraríamos de las cosas.

Fernanda Juárez respondió que no está de acuerdo, deben respetar el trabajo de los medios de comunicación, para ellos como candidatos son muy importantes, pues gracias a ellos nos enteramos de su trabajo.

Margarita García dijo que no está de acuerdo con las agresiones, hay gente que le gusta llamar la atención, más es cosa de los activistas porque no tienen educación o porque viven mucho su pasión y a veces los candidatos no se enteran pero les ensucian la imagen.

Reynaldo Garma contestó que no está de acuerdo, de ninguna manera lo apruebo ni contra los medios ni contra las personas, ni entre ellos mismos.

Willy Santos dijo que no está de acuerdo con la violencia, menos con los medios de comunicación porque ellos hacen su trabajo de informarnos, sobre todo, en las campañas dando a conocer sus propuestas y en el caso de un cierre de campaña pues informan todo lo ocurrido.