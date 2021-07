Campechanos desconocen significado de “uso lúdico”

Sondeo

Al hacer estas preguntas: ¿Sabe usted que quiere decir “uso lúdico” de la marihuana?, ¿Sabe usted en donde sí se puede y en dónde no se puede fumar marihuana?, ¿Si usted ve a algún ciudadano (a) fumando marihuana en la calle lo denunciaría a la policía?, ¿Hay información correcta acerca del consumo de la marihuana o es muy confuso para usted?

Los entrevistados coinciden en no saber lo que quiere decir uso lúdico de la mariguana, al igual que desconocen si hay lugares donde sí se puede fumar, ya que para los ciudadanos la información que hay sobre el tema es incorrecta.

Antonio Bacab dijo: No sabía que se consideraba juego la mariguana, la verdad no sé, en vía pública si lo denunciaría aunque no sé si ayude mucho, la mariguana debe de usarse para uso medicinal no por uso recreativo, creo que la información incorrecta.

Alejandro Briceño respondió: No se que sea eso, no tampoco sé, si denunciaría, no hay información acerca de esto, al menos yo no lo sé.

Magaly Silva contestó: Sí, así es, desconozco esa información, pero supongo que no debe ser en áreas públicas, no lo haría amenos de que esa persona me moleste, no me resulta confuso ahora ya hay suficiente información acerca de ese tema.

Mauricio Rodríguez contestó: Sí, uso recreativo por gusto, no tengo idea, no denunciaría ya que creo que ahora no está prohibido, si hay información correcta lo que falta es difusión y que sea de interés para la gente.

Carolina Dzul dijo: No sé pero supongo que es uso legal, en el estado está prohibido como tal en vía o lugares públicos, no denunciaría siempre y cuando todo sea bajo el margen de lo moral y legal, hay mucha información pero casi toda es incorrecta.