Campechanos merecen alternativas políticas, no “chingadazos”: Santos

“Es una vergüenza lo ocurrido en la colonia 20 de Noviembre, los campechanos merecen alternativas de Gobierno, no que los agarren a chingadazos”, afirmó el Secretario General del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Humberto Santos Cuituny.

Expuso que el Alcalde panista Eliseo Fernández Montúfar, debería ser más responsable en cuanto a la gente que lo rodea, ya que en esta ocasión estuvo en riesgo la vida de familias que viven en esa zona de la ciudad.

Mencionó que los habitantes del municipio desean un Gobierno serio que responda a sus necesidades y no, quienes por ganar adeptos montan shows, “shows que se salen de control y los ponen en riesgo”.

“Caemos en lo burdo de la política, en lo puerco de la política, en lo feo de la política, es lo que los ciudadanos no quieren, por eso ya no creen en los partidos ni en los políticos, por ciertos lidercillos que se creen dueños de los espacios que le corresponden a los campechanos”, expuso.

Santos Cuituny insistió que la Fiscalía General del Estado (Fgecam) no deberá dar carpetazo al asunto, llegando hasta las últimas consecuencias y sancionar a quien deba, ya sea panista, priísta o grupos de choque.

Se dijo preocupado por el próximo inicio del proceso electoral, donde los ciudadanos no pueden vivir con miedo a una amenaza por no apoyar a tal o cual partido político.

“Me da vergüenza, no estamos de acuerdo, reprobamos estos actos ¿Qué le damos a Campeche como alternativa? Tenemos que ser una alternativa para los ciudadanos, algo que los ayude, no que los atemorice, tenemos que tener propuesta de Gobierno para que esto no suceda otra vez”, reafirmó.

Dijo que el Sol Azteca convoca a la reflexión y a trabajar por los ciudadanos, a nunca más poner en riesgo a las familias; insistió que en 2021, serán las propuestas de gente seria la que tenga aceptación entre los campechanos.