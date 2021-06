Campechanos no creen que se anule la elección

Sondeo

Al hacer estas preguntas, ¿Está de acuerdo en que se impugne la elección?, ¿Cree usted que la elección a gobernador se anule?, ¿Conoce usted la diferencia de un Acta de Mayoría y Constancia de Cómputo?, ¿Sabe que no tenemos gobernador electo?

La coincidencia en las respuestas de los entrevistados es que no se va a anular la elección, pero hay confusión en los campechanos con respecto a los resultados, si es Layda gobernadora o no.

Rosalía Hernández Estrella dijo: No estoy de acuerdo ya dijeron quien ganó, no creo que se anule, la verdad si lo sé, porque lo que le dieron a Layda es un Acta de Mayoría.

David Huchín contestó: No creo que se anule, en el recuento de votos se demostró que los mismos favorecen a Morena, entiendo que la constancia es un documento no oficial pero es lo más cercano a lo real de los votos de la elección, ahora el Acta de Mayoría es la que acredita al ganador de más votos obtenidos y de ahí no hay vuelta de hoja, está muy difícil que las autoridades electorales den marcha atrás, si tenemos gobernadora virtual es cosa de esperar unos días para hacerse oficial.

Karen González respondió: No estoy de acuerdo, no creo que se anule la elección, no sé si son diferentes, no sabía, le dieron a Layda el triunfo, no creo que se pueda comprobar si hubo fraude.

Viridiana Cu dijo: No creo que se anule la elección, si está bien que impugnen, para aclarar todas las anomalías, no sabía que le dieron Acta de Cómputo y que es diferente a la de mayoría, si sabía que no es gobernadora electa.

Juan Daniel Zetina contestó: Sí se va a anular, si estoy de acuerdo que impugnen y se sepa toda la verdad, no sabía que son diferentes las actas, con tantas cosas que están saliendo, si van a lograr demostrar el fraude, si se que no hay gobernador electo.