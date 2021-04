Campechanos no quieren funcionarios yucatecos

Al preguntar a los campechanos qué opinan sobre que Eliseo Fernández quiera imponer en su gobierno, en caso de ganar, a empresarios y funcionarios yucatecos, no están de acuerdo, solo uno de los encuestados contestó que sí, las preguntas son:

¿Estaría usted dispuesto a tolerar que todos los secretarios de gobierno y altos funcionarios sean yucatecos y no campechanos como pretende Eliseo Fernández si ganara la gubernatura? Y la siguiente ¿Le gustaría que Campeche fuera de nuevo una colonia yucateca como pretende Eliseo Fernández al querer endosarle a empresarios yucatecos el gobierno estatal como hizo en el municipio?

Silvia Cerón dijo que no está dispuesta porque los campechanos deberían ocupar esos puestos, respondió también que no a la segunda pregunta porque toda la inversión se iría a otro lugar y no se quedaría en Campeche.

Abraham Alpuche expresó que no está de acuerdo porque esos funcionarios no conocen las necesidades del estado y que Campeche es un estado diferente con necesidades diferentes a Yucatán.

Valeria Moo contestó que sí, si todas las mejoras son para el pueblo campechano. Dijo también que la riqueza y diversidad de nuestro estado siempre serán tierras campechanas y pertenecerán a los campechanos.

Geydi Koh Rodríguez contestó no estar de acuerdo y no le gustaría.

Miguel Jiménez está totalmente en desacuerdo con Elíseo y no le gustaría que Campeche esté en manos de yucatecos.