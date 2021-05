Campechanos no saben que habrá debate político

Sondeo

El sondeo realizado por El Sur de Campeche para saber si los campechanos saben cuándo será el debate organizado por el IEEC de candidatos a gobernador que les da la oportunidad de dar a conocer sus propuestas y proyectos en caso de ganar la gubernatura, preguntamos lo siguiente:

¿Sabe que el 7 de mayo hay debate entre los candidatos a gobernador? ¿Si lo sabe va a verlo o si no lo sabe lo vería? ¿Qué espera del debate o que le pide a los candidatos en el debate propuestas o poner en su lugar y gritarle a su adversario?

Los entrevistados coinciden en no saber del debate y que no lo verán.

Iván Barrera respondió que no lo sabía, no lo verá y no espera nada porque no lo beneficia ni perjudica.

María Fernanda Casanova dijo que no lo sabía, no lo verá pero si esperaría que digan sus propuestas pero siempre se gritan el precio unos con otros.

Fátima Sánchez respondió que no lo sabía, no pierdo el tiempo en eso pero esperaría que digan sus propuestas.

Miguel Reyes contestó que no lo sabía, no sabe si lo verá y que espera que se peleen.

Luis Paredes dijo que sí sabía que se hace pero no la fecha, si lo verá y espera que den sus propuestas.

Alejandra Moguel contestó que no sabía la fecha, no lo verá pero si espera que den sus propuestas de lo que quieren trabajar si ganan.