Campechanos no votarán por gente corrupta

Sondeo

Los dos candidatos envueltos en escándalos de corrupción constantes durante la campaña fueron Eliseo y Layda, con estas preguntas pedimos la opinión de los campechanos.

Saber, escuchar o ver acusaciones de corrupción en las alcaldías que encabezaron ¿le provocaron a usted ganas de simpatizar con ellos?

El pollogate (comprar pollo barato con dinero público para que Biby Rabelo los venda más caro) y la escalera eléctrica que no funciona en la Álvaro Obregón para Eliseo y LAYDA fueron los escándalos más notorios ¿esto le dice a usted que fueron alcaldes de éxito o de corrupción?

Gente armada y hasta balaceras provocan los secuaces de Eliseo, golpes a periodistas y a auditores electorales por parte de Morena, violencia en general, ¿Ayudó o perjudicó con la simpatía y percepción de los ciudadanos?

Ana María Kuk dijo que no simpatizó con ninguno de ellos, creo que fueron alcaldes que cometieron muchos errores en mi caso no ayudó mi perjudicó mi percepción.

Ismael Pérez contestó que no simpatizó con alguno de ellos, eso y más proyectos dejo parado y prometidos por parte de Eliseo, es una guerra que a final de todo esos candidatos y partidos han utilizado en algún momento.

Alan Gil Can dijo que esos dos candidatos están mezclados en actos de corrupción y realmente deberían de proponer no de ver quién robó mas, para mí ninguno de ellos es una buena opción.

Karla Dzib contestó que no simpatiza con ellos, no son candidatos confiables no votaría por ellos.

Mariela Castillo respondió que no simpatiza con ellos, los están acusando de cometer muchos delitos, Layda no conoce Campeche y sus necesidades, Eliseo culpado de robó, me hacen desconfiar de ellos y no voy a votar por ninguno.