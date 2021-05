Campechanos nunca avalarán actos violentos de campañas

Sondeo

La violencia en las campañas ya llegó hasta los eventos de balazos en Ciudad del Carmen.

Pedimos a los campechanos su opinión sobre estos actos con las siguientes preguntas: ¿Está usted de acuerdo en que esto siga creciendo hasta llegar a haber muertos antes, durante y después de las elecciones?, ¿Avala usted la violencia personal de candidatos como hace Bibi Ravelo contra sus adversarios? Y ¿Está usted de acuerdo con eventos agresivos dónde ataquen a adversarios con discurso de odio como hacen Eliseo y Layda?

Los entrevistados coinciden en no avalar una campaña que incita a la violencia.

David Martínez Pool dijo que no avala la violencia, cada candidato debería enfocarse en los beneficios que daría a la ciudadanía en caso de ganar las elecciones en lugar de andar descalificando a sus adversarios.

Mario García, él respondió que bajo ninguna circunstancia una campaña política debe conducirse con actos vandálicos, no puedo avalar una campaña basada en la violencia.

María Guadalupe López dijo no estar de acuerdo, no avala la violencia, no está de acuerdo con los actos agresivos en las campañas.

Rosa María Chávez contestó que no está de acuerdo si eso hacen sin estar en el poder imagínate que harán cuando lleguen, no lo avalo, y menos que hagan lo mismo que critican, no estoy de acuerdo con las agresiones.

Yoselín Tacú dijo que no está de acuerdo con candidatos que sean agresivos, están para dar propuestas de mejora al estado, no para pelear entre ellos.