Campechanos optan por convivir en familia los domingos

Para muchos campechanos, el único día de descanso que tienen son los domingos, mismo que utilizan para recargar energía a través de diversas formas, un número considerable optan por mejor dejar de cocinar para salir a comer con sus familiares o amigos a algún restaurante, inclusive, hay quienes prefieren estar en casa por las tardes pero salir a desayunar a ciertos lugares.

“Yo prefiero ir a desayunar al mercado, porque para desayunar unos antojitos no creo que haya mejor lugar que el mercado, aparte me gusta venir a desayunar una tortita de lechón calientita, pedirla para llevar le quita ese sabor especial, además, me sirve para pasar a ver las flores que venden para mi jardín y si hay alguna fruta de temporada la aprovecho y la compro en el momento”, señaló Susana Casanova.

Sin embargo, hay otra parte de la población campechana que prefiere aprovechar la noche del domingo para salir a cenar en familia, tal es el caso de la familia Pascual Tello, que opta por salir a cenar en unión familiar por diversas razones, destacó que uno de los beneficios de esta actividad es fomentar la unión familiar.

“A nosotros nos gusta salir generalmente a cenar unos tacos de pastor o de suadero, por principio de cuentas porque es casi como religioso salir a cenar los domingos, aparte que salir a comer juntos puede ser de beneficio para los niños, con esto nosotros tratamos de alejarlos de distracciones como los juegos de video, pienso que con estas salidas mis hijos se enfoquen en la comida y en las conversaciones durante la cena. Además, si los niños tienen algún problema con las tareas escolares, las cenas familiares podrían ser un momento de descanso para ellos y una oportunidad para nosotros como padres de escucharlos”, afirmó Marco Pascual.