Campechanos tienen miedo por los pistoleros de Eliseo

Sondeo

Al hacer las preguntas ¿Está usted de acuerdo en que Eliseo tenga gente armada en sus eventos como el de siglo XXI para amedrentar a la gente?, ¿Le daría miedo si usted va por la calle o Eliseo va a su colonia o calle y le toca a la puerta con gente armada junto a él? y ¿Qué le recomienda a los ciudadanos para evitar un problema cuando vean a Eliseo con su gente armada?

Los entrevistados coinciden en que no están de acuerdo con eso y que les daría miedo.

Héctor Chablé respondió que no está de acuerdo, que por supuesto si le daría miedo, pide no arriesgarse y no enfrentarlos.

Beatriz Dzib contestó que no está de acuerdo, si le daría mucho miedo y que lo mejor es ignorarlo.

Rosa Angélica Lara dijo que no está de acuerdo, que le daría miedo y recomienda retirarse inmediatamente del lugar.

Carolina Cazan Ávila contestó que para nada está de acuerdo, sí claro que me daría miedo, recomiendo intentar mantener la calma y no dejarse intimidar, el voto es nuestro derecho y de libre albedrío.

Alberto Velázquez dijo que es posible que vaya así por temor, pero que sí le da miedo, recomienda estar en calma para que no haya ataques.