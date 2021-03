Campechanos y no yucatecos diseñaron mis propuestas: Pepe Inurreta

“Mis propuestas serán las mejores para el municipio ¿Por qué? Porque están diseñadas por campechanos, no por yucatecos que no conocen nuestro municipio”, afirmó el Diputado José Inurreta Borges.

Previó a la última sesión del actual periodo ordinario de sesiones, donde fungió como Presidente de la Mesa Directiva, el aspirante de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD) a la Alcaldía resaltó que previó al arranque de las campañas solicitará licencia definitiva al cargo de Diputado.

Afirmó que su suplente asumirá la curul y mantendrá el trabajo constante en favor de las personas que viven el tercer Distrito.

“Nosotros tenemos claro que la Ley se debe de respetar y no andarla truqueando, yo voy a separarme definitivamente de mi cargo unos días antes de iniciar la campaña, voy a dedicarme en cuerpo y alma como debe de ser, permitir que mi suplente llegue como debe de ser”, explicó.

Pepe Inurreta dijo que su suplente es Armando Rodríguez Chan y se encargará de atender las necesidades de las colonias del Distrito que representa, mientras que él comenzará su recorrido por todo el municipio llevando propuestas serias en favor de la gente.

Pepe fue cuestionado por la ofensiva que el Alcalde con licencia y candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano (Moci), Eliseo Fernández Montúfar, lanzó contra Rubén Saravia Cuevas a quien ha impedido para acceder al cargo de Alcalde suplente.

Insistió que Fernández actúa con soberbia y ha ultrajado la Ley para no permitir a su suplente acceder al encargo que le corresponde.

“Yo no entiendo por qué truquearon la Ley, me da tristeza, como Diputado lo digo, como ex Regidor también lo digo, pero pues, la soberbia, mira, él sabía también que sí llegaba Rubén Saravia iban a quitar a la ‘yuca tesorera’, y eso no le conviene ni a él, ni a Esteban Lago, que es su padrino financiero”, apuntó.

Por último, insistió que los campechanos no merecen ni necesitan a gente que piensa en los intereses de yucatecos por encima de quienes viven aquí en la capital del estado, por ello, insistió que saldrá a hacer una campaña de propuestas para todos.