Campeche dejó de ser destino turístico seguro, por contagios: Hoteleros

El Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Campeche Mauricio Arceo Piña, señalo que con el regreso a semáforo naranja en el estado afecta de manera terrible la economía de los empresarios dedicados al ramo hotelero, siendo el semáforo epidemiológico un arma de doble filo para todos los empresarios, ya que este ha sido tanto el mejor medio como el peor medio de promoción hacia cualquier destino turístico.

“Hoy por hoy, este cambio en el semáforo nos ha afectado terriblemente, ya hemos dejado de ser atractivos como destino turístico y esto nos ocurre a vísperas del periodo vacacional de verano que es el más grande, el más largo y el más importante del año, es lamentable lo que nos está ocurriendo, no nos afecta el aforo que se nos está permitiendo porque estamos saliendo con menos del treinta por ciento, el problema es el color en el semáforo y las acciones que está tomando el gobierno para cerrar todos los atractivos turísticos de Campeche”, manifestó Arceo Piña.

Asimismo, dijo que con estas medidas que se están tomando se está enviando una mal mensaje a los turistas, pudiéndose dar a entender de que los visitantes no son bien recibidos en Campeche previo al inicio de la temporada vacacional, fue en fático en que no solo afecta el color del semáforo sino también las acciones que se están tomando de cerrar los atractivos turísticos cuya premisa de las instituciones es mitigar el número de personas que se contagian por COVID-19.

También mencionó que no está de acuerdo con estas medidas que se están implementando, puesto que a la consideración del Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, la idea de que el turista es el portador del virus es errónea, además de que desde que inició la pandemia en ningún hotel del estado de Campeche no ha habido ningún brote de contagios, ya que quienes tienen contacto directo con los turistas son los hoteleros y no se han contagiado.