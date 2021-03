Campeche F.C. vuelve  a dejar ir dos puntos

Campeche F.C. vuelve a dejar ir una ventaja y al minuto 42 del segundo tiempo les empatan a 2 y luego en penales, deja ir el punto extra ante Pejelagartos de Tabasco, para terminar con marcador global adverso de 5-6, en lo que fue la jornada trece del Torneo de Fútbol de la TDP, en su campaña 2020-2021, partido que se jugó en la Unidad Deportiva de Villahermosa, Tabasco.

Campeche F.C. no puede ganar en esta segunda parte del torneo de la TDP, iniciaron cayendo ante Corsarios 1-0, luego empataron con Inter Playa en el Kin Há y ahora en Villahermosa, tal como ante Inter, no logran conservar la ventaja y no solo se dejan empatar, si no que pierden el punto extra, por lo que en esta jornada podrían ser alcanzados en puntos en la cima por Deportiva Venados, Pioneros Jr. e Inter Playa en caso de que estos equipos ganen sus respectivos cotejos de esta jornada trece.

Ante los Pejelagartos iniciaron abajo en el marcador con tanto de Alonzo Girón a los quince minutos de haber iniciado el cotejo, sin embargo, la gente que dirige Juan Carlos Montiel, logaron igualar antes de que se fueran al descanso del primer tiempo, en un tiro de esquina, con certero cabezazo de Cristopher Sánchez, que le ganó en altura a la zaga de sus rivales, para que terminara con empate a uno la primera mitad.

En el segundo tiempo Campeche F.C. logró ponerse al frente en el marcador con tanto de José Magaña, también en un remate de cabeza en un tiro de esquina, esto al minuto 7 de la segunda mitad, sin embargo, cuando faltaban solo tres minutos para que finalizara el partido, el árbitro central sancionó una mano, marcando la pena máxima a favor de Pejelagartos que cobró Geovanny Hernández, para empatar el partido, finalizando con este marcador, para que se fueran a los penales.

En los tiros penales, finalizaron 4-3 a favor de Pejelagartos, para un global de 6-5 a favor de los tabasqueños que se quedaron con el punto extra, por estos anotaron: Kike Jiménez, Víctor Martínez, Geovanny Hernández y Javier Díaz, por Campeche F.C. anotaron: José Magaña, Mauricio Peña y Henry Domínguez, fallaron Amaury y Fernando Martínez.