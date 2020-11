Campeche FC gana por default

No hubo partido, Delfines Márquez no se presentó a su compromiso ante Campeche F.C. correspondiente a la fecha cinco del Torneo de Futbol de la TDP, en su campaña 2020-2021, que se iba a celebrar ayer sábado a las tres de la tarde en la cancha de la muralla Kin Ha.

Al no presentarse a su partido la escuadra de Delfines, los tres puntos van a la contabilidad de Campeche F.C., en lo que va de la temporada la escuadra de Delfines no se ha presentado a sus compromisos, cuando ya se juega la quinta fecha, aunque la primera se suspendió por culpa de un fenómeno meteorológico.

Ahora le toco ganar los tres puntos a Campeche F.C. sin despeinarse, ¿qué es lo que piensa la directiva de Delfines, al reusarse a pagar sus asuntos administrativos?, solo ellos lo saben, lo que procede en la FMF en la rama de la tercera, también ignoramos, aunque el reglamento es claro, si en tres ocasiones no se presentan a jugar en una temporada, el equipo queda desafiliado a la rama de la tercera.

Pero no son tres, ya son cuatro las ocasiones con esta ante Campeche F.C. en la que el equipo cetáceo no se presenta a cumplir con su compromiso, según pudimos averiguar en la rama de la tercera división, desde el pasado miércoles se entablo comunicación con los directivos, que argumentaron que no iban a cumplir su compromiso de la fecha cinco ante Campeche F.C., pero que solicitaban una prórroga para saldar sus adeudos a más tardar el martes o miércoles de la próxima semana, lo que esperamos sea cierto.

En caso de que no cumplan con esta supuesta prórroga, la rama de la tercera división iniciara con la tan anunciada desafiliación del equipo, el tramite dura aproximadamente entre cinco y seis meses, ¿cómo podremos dar cuenta del inicio de este trámite?, cuando ya no veamos a Delfines en la programación de los partidos y desaparezca su nombre en la tabla de posiciones.

Con los tres puntos que Campeche F.C. se agencio ante Delfines, llego a siete en lo que va de la campaña, producto de un triunfo y dos empates, en donde ha sacado los dos puntos a través de los penales.