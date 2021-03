Campeche no es laboratorio ni educativo ni social: Canacintra

“Campeche no es laboratorio de la 4T, para poder tomar la decisión de regresar a clases hay que tomar en cuenta a los diferentes sectores inmersos, la gran población de padres de familia que están detrás de cada uno de los planteles “, comentó la presidenta de la Cámara Nacional de la industria de la transformación delegación Campeche, Esperanza Ortega Azar. Ya se ha dicho que se iba vacunar a 20,000 trabajadores de la educación, con la intención de regresar a clases, pero la Presidenta ha cuestionado que puede ser un riesgo mayúsculo el hecho de que a la casa pudiera llegar el virus a través de los niños.

Se debe hacer un plan de vacunación para poder garantizar un regreso a clases seguro. Pero, además, cumplir con todos y cada uno de los protocolos sanitarios. Este plan de vacunación implica que tenemos que estar inmersos todos y que, además se debe tomar la mejor decisión en beneficio del estado y no se deben tomar decisiones a la carrera y a la ligera porque esto puede traer consecuencias fatales. Coincidió al igual que los trabajadores de la educación, en un salón de clases no será posible mantener la sana distancia a menos que se quieran integrar a 10 niños y que las clases pueden ser de 10 niños cada día, pero en la semana no les va alcanzar el tiempo.