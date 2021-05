Campeche para los campechanos

Ni yucas ni huaches: Sondeo

El candidato de la coalición Va x Campeche Christian Castro propone que Campeche sea para los campechanos, Eliseo quiere vender la entidad a los yucatecos y LAYDA con los chilangos, les preguntamos a los campechanos qué prefieren.

1¿Que dependas de los de afuera o que los campechanos nos gobernemos?

¿Te gustaría que te gobierne un campechano o alguien de Yucatán o chilango?

3.- ¿Te gustaría pagar impuestos para enriquecer a yucatecos y chilangos sin beneficios?

Los entrevistados coinciden en que nos gobiernen los campechanos y que los impuestos se queden en el estado en obras que nos beneficien.

Arylene Muñoz Ortegón contestó que Campeche sea para los campechanos, que los campechanos nos gobernamos, claro que me gustaría que me gobierne un campechano con muchas ganas de trabajar y con excelentes propuestas, y por supuesto que no vamos a enriquecer a yucatecos ni chilangos.

Bety Peniche Ortegón respondió que los campechanos nos gobernemos, me gustaría que nos gobierne Christian Castro Bello un campechano que ha trabajado por Campeche desde hace años, que ha recorrido municipios completos y conoce la necesidad de cada uno, quiero que mis impuestos se queden en Campeche en obras que beneficien a más familias y a empleados campechanos.

Daniel Blanco dijo que sin importar que actor político sea, considero que un Campechano debe gobernar ya que conoce las necesidades de su Estado.

Los impuestos son distribuidos para todo el país y algunas son recaudaciones o recuperación del Estado, pero considero que las obras que los campechanos son capaces de ejecutar y las deben efectuar ya que el recurso estaría girando en el propio Estado.

Adda del Carmen Loeza Mendoza respondió que los campechanos nos deben gobernar y se queden en Campeche nuestros impuestos.

Socorro Parrao dijo yo voy con Christian Castro Bello quiero que nos gobierne un campechano y no me gustaría enriquecer a yucatecos ni chilangos.

Antonio Romero respondió que nos gobiernen los campechanos, Eliseo está loco y es prepotente, quiero que mis impuestos se queden aquí.