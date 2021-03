Campeche seguirá siendo el Estado más seguro: Christian Castro

Campeche se mantendrá como un estado seguro, se dará continuidad a los proyectos que han dado resultados, se impulsarán nuevas acciones y estarán encaminadas a proteger a los todos campechanos, afirmó el candidato a gobernador de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD), Christian Castro Bello.

En entrevista, reafirmó que con la conducción del Gobernador Carlos Miguel Aysa González, el estado es uno de los más seguros de México, en ese renglón, dijo, no deberá haber retroceso.

Por ello, el candidato de la gran alianza ofrece impulsar módulos de vigilancia itinerantes que en su recorrido por comunidades y colonias brindarán atención a la gente, evitando que sean víctimas de la delincuencia.

“Nosotros lo que proponemos es que en estos módulos que anden por las colonias, estén conformados por un equipo especial de cuatro o cinco elementos, vehículos, cuatrimotos, que estén en las colonias haciendo rondines”, afirmó.

Consideró una opción la reactivación de los módulos que anteriormente existían en diversas colonias, sin embargo, reforzó su propuesta de módulos itinerantes afirmando que su movilidad constante será un factor sorpresa para quienes pretenden delinquir.

“Estos nuevos módulos van a servir más, porque serán módulos en constante movimiento, hoy están en esta colonia, al siguiente día en otra y prácticamente aquellos que quieran robar o cosas así no van a saber dónde vamos a estar y allí los vamos a tener”, declaró.

Christian aseguró que ampliará la cobertura del sistema de video vigilancia, recordó que la actual administración tiene en operación mil 100 equipos, “el compromiso es incrementar las cámaras, no solo en avenidas, sino en fraccionamientos y colonias populares”.

El candidato también fue tajante al asegurar que sus acciones como gobernador serán en beneficio de todas y todos los ciudadanos, sin distinción. Afirmó que no cometerá el error de quienes prefieren no apoyar a la gente que no votan por ellos.

“Aquellos partidos que piensen que solo hay que meterle a uno o dos Distritos porque allí se ganaron no tienen responsabilidad y tenemos que tener hoy por hoy, no políticos, sino gobernantes que sean responsables como los Gobiernos que hoy tenemos en el estado”, dijo.

Por último, Castro Bello aseguró que caminará los 13 municipios para llevar cada propuesta, escuchar a los ciudadanos y con sus opiniones reforzar su plan de Gobierno, el que insistió tiene un fin y es mantener a Campeche como el estado seguro para todos.