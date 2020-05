Campeche tiene que seguir encerrado… hasta nuevo aviso

Ni los más de 8,500 burócratas estatales, tampoco los de municipio ni del gobierno federal regresarán mañana 1 de junio a trabajar. Lo siguen haciendo a distancia, unos y otros, los menos in situ.

Campeche no tiene en términos reales ninguna de las actividades esenciales que decretó el gobierno federal, por lo que el comercio y los servicios determinados como actividades no esenciales tampoco abrirán sus puertas y ningún nivel educativo, ni público ni privado, funcionará. Campeche sigue, oficialmente, confinado.

Aunque parece camisa de fuerza porque los ciudadanos hacen casi una vida “normal”, las autoridades de Salud insisten en las medidas de distancia social, higiene y la principal, quedarse en casa que es fundamental.

A diferencia del vecino estado de Yucatán, nuestra entidad seguirá con ley seca, porque el acuerdo para ello fue determinado sin definir fecha de derogación por lo que, no hay forma de que se pueda comerciar licor o cervezas en ningún lado. Fuentes de Salud indican que para evitar el comercio ilícito de bebidas embriagantes se montarán retenes de revisión aleatorias para detectar comercio ilícito desde Yucatán, por el anuncio que desde mañana reiniciará el comercio de bebidas etílicas en el vecino estado. Pero sobre todo en los municipios del norte de la entidad para contener esta disposición.

Las actividades esenciales como construcción, minerías y del sector automotriz y autopartes, sólo en la primera actividad seguirá generando actividad aquí, ya que al menos en la obra pública no se ha frenado la actividad. En cuanto a minería no hay y menos en la industria de las autopartes no existe actividad de ese sector en todo Campeche.

No hay certeza de cuándo se abrirán las puertas de los negocios y servicios por el llamado desconfinamiento, ni fecha para restaurantes y menos los bares. En la industria de la hospitalidad no hay reactivación a la vista, por lo que no se puede prever fecha de reinicio.

En términos reales, Campeche sigue confinado y resta a estar atentos a los informes de la Secretaría de Salud para determinar por medio de los datos estadísticos, cuántos casos por día para levantar el confinamiento. En la Secretaría de Educación Federal, tienen cálculos optimistas para que dentro de dos meses puedan reiniciar, es decir, el primero de agosto.

Ante esto y después de escuchar las recomendaciones del Secretario de Salud, González Pinzón, la autoridad entiende lo molesto de la disposición pero es la mejor opción.