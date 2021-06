Canacintra conmina a Biby Rabelo a hacer cambios que propuso

Un gobierno de puertas abiertas para el sector empresarial campechano, de acercamiento y de atención a demandas como la reclasificación de cuotas mensuales, es lo que desde la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) esperan de Biby Rabelo de la Torre durante su administración municipal para mostrar el cambio que tanto proliferó durante su campaña para llegar a ser alcaldesa. Así se pronunció el presidente de esta cámara en Campeche, Sergio Pérez Barrera al indicar que ojalá y no tenga los delirios de persecución y atienda a los sectores como el que representan, mismo que se ha visto duramente afectado por la cerrazón de la administración municipal de salida.

“A Biby Rabelo le pedimos que se acerque y trabaje de la mano con los empresarios para tener esa comunicación que se había roto en la administración que se está terminando, no hubo atención al menos al sector Canacintra, no hubo una buena relación nunca nos visitó en la cámara”. Reiteró debe brindar apoyo a los campechanos porque de apoyar a un empresario de otro estado el pago de sus impuestos lo lleva a su estado por lo que no hay una contribución real para Campeche “y sí la poca riqueza que existe se la están llevando”.

Enfatizó en que se debe de acabar el que comerciantes del estado de Yucatán sigan viéndose beneficiados por lo que esperan que Biby Rabelo no haga todo lo que crítica y de un revés a todos los ciudadanos que la apoyaron para llegar a ser alcaldesa. Pérez Barrera explicó además la importancia del impulso de los productos campechanos por lo que es necesario reactivar el vínculo de comunicación entre la autoridad municipal y empresarial para el correcto desarrollo social y económico.

“Definitivamente si en verdad quiere ese cambio que presumió en campaña, tiene que acercarse al sector empresarial y no espere Biby Rabelo que la van a recibir con palabras ofensivas de parte del sector empresarial afiliado a Canacintra, no, la campaña ya terminó es momento de ponerse a trabajar por el bienestar del municipio”. El presidente de la Canacintra dijo que han insistido en la reclasificación de negocios de acuerdo a los giros, “porque no es justo que paguen el mismo importe por agua potable una oficina, a lo que puede ser una fábrica, un negocio de comida. Los consumos de agua son muy diferentes, el ayuntamiento no tiene medidores de agua por lo que establecen una cuota por sector y lugar donde se encuentre ubicado un negocio”.

Otro de las demandas es cuota para la recoja de basura la cual, la mayoría de las veces no va acorde a la cantidad de desperdicios que la empresa está produciendo, “por ejemplo como una oficina administrativa a un restaurante, no es la mis cantidad, entonces este tipo de cosas si nos pega a nosotros como empresarios”. “Si quiere hacer un buen gobierno municipal está es su oportunidad, tiene que integrar a los sectores que componen a la sociedad campechana, escuchar con atención y dar solución a los problemas” puntualizó Sergio Pérez.