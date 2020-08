Canacintra pide comprensión para ambulantes por situación

“El ambulantaje es un sector que existido toda la vida, pero a muchos los vemos establecidos en determinados puntos con permiso del ayuntamiento y son negocios que tributan”, señaló la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar.

En entrevista dijo que, muchos de los carritos que venden dulces, que están en la calle, tienen permiso del Ayuntamiento, sin embargo, hay otros que aparecen en las calles, ahora ante las pérdidas de trabajo y si afectan al comercio local establecido.

Ortega Azar, comentó que el ambulantaje siempre se ha tratado de combatir, se han hecho muchos programas como “Ponte al día” “Tributa con el régimen de incorporación fiscal” y una serie de cosas que se han implementado. Indicó que, todos están viviendo una situación sumamente difícil, crítica y muchos en negocios, muchas empresas han logrado convenio con sus empleados de reducir en salarios para no correrlos, pero eso no significa que no se tenga que generar ingresos para poder cubrir esas necesidades.