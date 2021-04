Canaco pide no entrar en pánico por cepa sudafricana de COVID

“Invitamos a la población a no alarmarse a no generar algún tipo de pánico, yo creo que la ciudadanía ha sido totalmente responsable de tener un semáforo verde y ser de los primeros estados a nivel nacional y a nivel mundial con bajo riesgo de contagio, incluso, recibimos llamadas de diversos países para saber qué estaba haciendo Campeche.

Invitamos a la población a redoblar todos esos esfuerzos usar cubrebocas a guardar la sana distancia, a usar desinfectante, gel antibacterial, exageremos en ese tema”, comentó el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Carlos Tapia López, en relación a la aparición de la nueva cepa en Campeche.

La invitación, dijo, es a no bajar la guardia, al contrario, hay que reforzar las medidas, estamos conscientes y se invitó a todo el sector empresarial a través de los medios digitales a generar igual una estrategia de concientización y sensibilización, para que los empresarios continúen aplicando esos protocolos, no hay que alarmarlos, no hay que generar pánico, pero si hay que cuidarse.

Comentó que primero está la salud y evitemos aglomeraciones, las fiestas con amigos no es necesario. Señaló que con eso se evitará el rebrote, pues el sector empresarial no aguantaría una nueva oleada de contagios, pues explicó que hay muchas empresas cerradas y apenas han podido reabrir y se están activando económicamente, algunos han tenido que estar invirtiendo para poder reabrir y un retroceso en el semáforo epidemiológico significaría el cierre de empresas, sería el tiro de gracia.