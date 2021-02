Candidata de Morena no conoce Campeche: RML

Ignorar los temas locales, es por no vivir aquí

El Coordinador de la bancada priísta, Ramón Méndez Lanz, habló de Layda Sansores Sanromán y sus comentarios vertidos en Palizada, donde acusó el Gobierno estatal de no invertir recursos para la reparación de las carreteras federales.

Consideró que la precandidata de Morena, ignora muchas cosas de Campeche porque no vive aquí, es el caso de a quien corresponde brindar mantenimiento a las carreteras.

“Obviamente si no está uno, no revisa, no documentas tu información, pues por supuesto que se incurre en un momento dado en no comentar, ni tener idea de lo que estás diciendo”, apuntó.

Sobre el supuesto abandono en que está Palizada, externó que en los últimos meses se han concentrado importantes esfuerzos a favor de los habitantes de este municipio, principalmente tras las inundaciones por la creciente del río.

“El Gobernador prácticamente se instaló en Palizada para cuidar que la población no tuviera daños significativos. Hubo un trabajo muy cercano del Ejecutivo, con la gente. Insisto, cuando no hay información, porque no se está aquí todo el tiempo, pues puede uno incurrir en eso”, expuso.

Dijo que el Congreso del Estado ha hecho varios exhortos a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) para atender diversas carreteras del estado, sin obtener respuestas favorables.