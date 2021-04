Candidata de Morena se siente en desventaja para debatir: Sánchez Preve

La Diputada del PRI Ana Gabriela Sánchez Prevé, resaltó que la candidata Layda Sansores cuenta con una desventaja y por ello se niega a participar en el debate.

“Yo creo que no se siente segura para estar en el debate, porque es una candidata que como todos los campechanos sabemos, no conoce Campeche, no sabe las necesidades de Campeche, entonces pues no tiene propuestas concretas para Campeche, cada 6 años se aparece con la intención de tener ganar una votación sin conocer el estado, sin haberlo recorrido.

Yo creo que tiene temor porque no tendría propuestas claras, tendrían muchas dudas y muchas situaciones que no podría contestar en el debate y es por eso por lo que está dudando seriamente en participar en el mismo.

Tenemos por otro lado un candidato como Cristian Castro que definitivamente conoce Campeche como la palma de su mano, lo ha recorrido en infinidad de ocasiones, pero además hasta en lugares que le han permitido conocer a fondo la problemática del Estado, que le han permitido además conocer que es lo que se ha hecho, en qué se ha avanzado y también qué es lo que sigue pendiente, esto le da la oportunidad de tener propuestas claras, precisas, ideales para el Estado, entonces yo creo que se sienten desventaja y por eso el temor de participar”, comento la diputada del PRI, Ana Gabriela Sánchez Prevé.