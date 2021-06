Canibalismo azul, Ruelas y Oviedo tras la dirigencia

Quienes operaron a favor de Moci, ahora quieren la dirigencia

Luego de que Carlos Rosado Ruelas destapara sus intenciones de buscar la dirigencia estatal del PAN si la militancia así se lo permite, la Diputada local panista, María de los Dolores Oviedo Rodríguez, no descartó alzar la mano para también postularse a dirigir al blanquiazul.

“Carlos Rosado es una opción más dentro del grupo porque él ha representado al PAN aunque no hay que olvidar que él ha apoyado en diferentes momentos, donde no ha habido alianza a otros partidos, pero tiene todo el derecho de levantar la mano y aspirar”.

Señaló que la persona que quiera llevar a la dirigencia debe ser una persona que quiera trabajar, que sepa trabajar porque va a tomar un partido muy débil y que hay que levantar.

La Diputada local aseguró que desde varias perspectivas deberá haber un conceso y poder llegar en unidad, la unidad que requiere el PAN luego de muy malos resultados el 6 de junio, y es que dijo “el partido no está para procesos internos, aunque faltan algunos meses para ello”.

Al mencionar que existen otras figuras en el partido con la fuerza de guiar al PAN como Salvador “Chava” Farías, no descartó la posibilidad de que también busque la dirigencia estatal o bien, la municipal en Carmen.

“Tengo la intención, podría ser una opción, también me interesa la municipal de Carmen, las dos variables son atractivas y yo ahora voy a tener todo el tiempo del mundo, así que quedo lista para contender también”.

ROSADO RUELAS, SIN POSIBILIDAD DE DIRIGIR AL PAN: YOLANDA VALLADARES

“Para ser partido hay que ilustrarse, Carlos Rosado no tiene la antigüedad para postularse para la dirigencia, yo creo que lo están chamaqueando nada más, él renunció al PAN, se fue al PRI y regresó”, afirmó la ex dirigente del blanquiazul, Yolanda Valladares Valle, quien dijo que Rosado Ruelas no tiene oportunidad de contender para el cargo del Comité Directivo Estatal del PAN.

“Yo creo están tratando de asustar con el petate del muerto porque no tiene ninguna posibilidad, pero lo que sí es un hecho es que Pedro Cámara no se va a reelegir porque sabe que no va a ganar y anda buscando quién se hace cargo de pagar la elección”.

Valladares Valle vaticinó que quien llegue a dirigir al PAN le tocará hacer el trabajo sucio que dejó la jornada electoral, “porque significa que cuando reciba el mando y de las prerrogativas que van a tener del 10 o 15% de lo que actualmente reciben, van a tener que cerrar todos los Comités Municipales y por ende despedir a todos”.

Dijo que quienes se dicen ser panistas aún no han entendido el mensaje que les dio la militancia, por lo que lo peor y reto más difícil para el partido está por venir.

“Si se llega a reelegir, a Pedro Cámara ni su equipo lo va a respaldar, en los próximos días y ojalá vaya Carlos Rosado Ruelas, porque no creo que tenga ninguna posibilidad de ganar”, sentenció.

Explicó que se espera la convocatoria para renovar la dirigencia estatal sea hasta finales de septiembre o principios de octubre.

Al preguntarle sobre la existencia de otras figuras que harían un buen papel, mencionó a Nelly Márquez, aunque dijo será sólo ella quien decida si entra o no a la elección interna ante las eventualidades que explicó le esperan al PAN.

Finalizó al sentenciar que de llegar Carlos Rosado Ruelas a dirigir al partido será la estocada para perder el registro, pues ya el camino está recorrido luego de las pasadas elecciones.