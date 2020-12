Caos en la Comuna, zipizape con ex Contralor

El ex Contralor del Ayuntamiento de Campeche, Sergio Novelo Rosado, confirmó que el Alcalde con licencia, Eliseo Fernández Montúfar y el actual encargado de la Alcaldía, Paul Alfredo Arce Ontiveros, tuvieron conocimiento de las anomalías detectadas en al DIF Municipal y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapac) frenando las investigaciones.

Denunció que en su momento informó sobre la situación, pero las autoridades no hicieron nada al respecto. El DIF municipal es dirigido por la hermana del Alcalde con licencia, Mónica Fernández y el Smapac por Juan Carlos Lavalle Pinzón.

Recordó que a principios de año, el Cabildo decidió quitarles atribuciones para investigar lo que ocurre en estas dos instancias.

“Vimos que nos habían quitado el que nosotros iniciáramos revisiones o investigaciones en aquellas entidades municipales. Todo sin previa consulta como hicieron muchas cosas, le hicimos el llamado al entonces Secretario a Paul, que estaban mal, que había cambios que no eran correctos, pero no pasó nada”, explicó

Este lunes se presentó en las que eran sus oficinas en Coahuila 110 del barrio de Santa Ana para recoger sus pertenencias. Tras una rápida revisión, informó que su departamento había sido saqueado; detectó que fueron extraídos documentos, equipo de cómputo y artículos personales.

El ex funcionario del municipio reveló que durante su encargo le pidieron “suavizar” las investigaciones en ciertas Direcciones.

“El Alcalde Eliseo Fernández realmente, directamente, nunca me dijo algo, sí algunos otros funcionarios me insinuaban que yo fuera un poquito más relejado en las investigaciones, en las revisiones, lo cual jamás hice”, declaró.

Sobre las irregularidades en el Smapac, comentó que apenas iniciarían las investigaciones en enero, esto tras recibir diversos anónimos denunciando los hechos, “yo creo que ese miedo a que inicien las investigaciones, orilló a que en dos días sesionará el Cabildo y me destituyeran”.

Novelo Rosado dijo que la Comuna pareciera estarse librando de quienes representen un peligro a sus intereses. Afirmó que en breve estarían yendo contra Rubén Saravia Cuevas, suplente del alcalde con licencia, Eliseo Fernández y ex director del Transporte Urbano Municipal (TUM).

“Por allí hay rumores que quieren empezar una investigación, obviamente, totalmente amañada y creemos que ese es otro motivo por el cual me destituyen, porque yo no me iba a prestar a investigaciones falsas donde no hay ninguna prueba o denuncia”, dijo.

Afirmó que siempre actuó con honestidad en el encargo lo que fue reconocido por el mismo Eliseo Fernández 20 días antes de su despido; pero esta forma de conducirse no habría gustado a otras personas como el actual Edil en funciones, Paul Arce.

Reveló que hay preocupación por su integridad y la de su familia. Anticipó que contra él habrá denuncias y señalamientos para desprestigiarlo.

“Yo creo que hemos visto y hay un ejemplo, o varios ejemplos incluso hay gente que hoy esta desafortunadamente en Kobén por un fanatismo, por un sueño que creen que eso les permite dañar a los ciudadanos… hablo de un fanatismo por el Alcalde en funciones, por Eliseo, por un proyecto que vemos desafortunadamente cada día va más en picada”, completó.