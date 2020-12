Cárcel y multas por delitos electorales: INE

Actores políticos que incurran en delitos electorales podrán ser sancionados con multas o hasta seis años de prisión, señaló la Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Campeche, Elizabeth Tapia Quiñones.

Al dejar en claro que todos aquellos actos que no sean considerados como violencia de género, pero que si sean considerados como delitos electorales, podrán hacerse acreedores a las respectivas multas, o incluso, ir a prisión, señaló Tapia Quiñones.

Además, indicó que las sanciones impuestas por las autoridades e instancias correspondientes, son otros de las sanciones que cumplirían aquellos que no acaten la ley.

La Vocal Ejecutiva del INE en Campeche recordó que derivado de la aprobación del acuerdo general del INE por el que se aprueban los criterios para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios y considerando las distintas reformas en materia de violencia política de género, en particular, la reforma al artículo 10 de la LGIPE que incluye como uno de los requisitos para ser Diputado federal el no estar sancionado por violencia política de género.

Al momento de presentar la solicitud de registro de candidaturas, los partidos políticos deberán acompañarlo de la original de la declaratoria del 3 de 3 donde el candidato o la candidata afirme no encontrarse en los supuestos de haber sido sancionado con resolución firme por violencia familiar o doméstica, agresión de género en el ámbito privado, no haber sido condenada o sancionada con sentencia firme por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal y no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme como deudor alimentario o morosos, salvo que acredite estar al corriente o cancelen en su totalidad la deuda.