Cardozo lo amenaza y Layda lo ejecuta, así opera Morena: Lezama Minaya

El ahora ex delegado del Infonavit narra cómo ocurrió su “renuncia”: Ella no es Amlo

Layda Sansores San Román, la candidata de Morena a la gubernatura, pretende manipular los programas federales a su favor, denunció Rafael Lezama Minaya, quien el pasado jueves “renunció” a ser representante de la Dirección General del Infonavit en Campeche.

En conferencia de prensa, confirmó que su salida se da tras negarse a ser parte de actos indebidos para beneficiar a la candidata desde dicha institución. Afirmó que en diciembre recibió amenazas del ex panista José Cardozo Rivero, actual subdelegado de Programas Sociales para el Bienestar.

Relató que Cardozo le pidió ponerse a disposición de Layda, pero al no aceptar le advirtieron de las consecuencias.

“La razón por la cual no estoy en la institución es porque me negué… espero que la gente se dé cuenta a la hora de tomar su decisión en unos meses, que valoren, que analicen quien ha estado en Campeche cuando han pasado hambre, cuando han tenido alguna enfermedad o cuando han tenido la necesidad de recurrir a un funcionario ¿Quién ha estado allí?”, cuestionó.

Afirmó que la candidata, por sugerencia del ex gobernador Abelardo Carrillo Zavala, pidió su cese al cargo, ya que en su encomienda también se enemistó con él por su participación en la construcción de la Unidad Habitacional Carzabela donde existen cientos de irregularidades.

En medio de ello, Rafael Lezama advirtió que desde Morena lanzarán una campaña para desprestigiarlo, aun así, afirmó que es morenista y leal a la 4T.

“A mis compañeros morenistas les digo que yo no soy su enemigo, no se enemisten conmigo, no se peleen por una persona que va a perder y que no les interesa y que se va a ir como hace cada seis años… les pido con respeto que sean simpatizantes y no fanáticos”, dijo.

Puntualizó que Layda Sansores no es Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que el Presidente lejos de dejar de trabajar cuando perdía una elección, regresaba a caminar el país, mientras que la Alcaldesa con licencia volvía a su casa en la Ciudad de México, lejos de Campeche.

“La señora Layda, que merece todo mi respeto, la vemos cada seis años, por ahí saldrá que no eres morenista, que viniste de otro lado, sí, llegué un año antes de la elección, muchos de los que están no estuvieron hace dos años”, aseveró.

Recordó que él ya fue candidato por Morena en 2018, “a mí me robaron la elección ¿Quién era el representante del IEEC? era José Luis Flores Pacheco y quien entra a cuidar mis votos es Carlos Ramírez, representante en el IEEC, cosa que se me hace raro, a lo mejor fue moneda de cambio”.

Acusó también a la abanderada morenista de imponer a foráneos en cargos claves del partido, mientras que los “fundadores” de Morena siguen esperando una oportunidad. Añadió que la división en Morena la propicia la misma Layda Sansores y sus caprichos sexenales.

“Lo que les puedo decir a los morenistas, es que no podemos permitir la desunión en Morena Campeche, no se nos puede hacer creer que lo que dice una persona que viene cada seis años es lo que debe de ser”, completó.

Finalmente, alertó ante la posibilidad de que los recursos o padrones del Gobierno Federal puedan usarse para beneficio de la candidata de Morena. Les recordó a los campechanos que nadie puede condicionar su voto a favor de Layda a cambio de algún beneficio de la 4T.