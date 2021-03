Carente de sororidad, Layda justifica candidatura de Macedonio y duda de acusadoras

Apoya a candidato de Guerrero acusado de violador sexual por tener “historia de lucha”

Layda Sansores San Román, candidata de Morena a la gubernatura de Campeche, justificó la postulación de Félix Salgado Macedonio al Gobierno de Guerrero, incluso, puso en duda el testimonio de las mujeres que lo han denunciado por abuso sexual y violación.

Ayer, en el Día Internacional de la Mujer, Sansores San Román dio una entrevista a la periodista Ana Rosa Morales del Núcleo Comunicación del Sureste (NCS), donde se le preguntó por esta polémica donde, incluso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado los señalamientos.

Emulando a López Obrador, dijo que “le parece extraño” que las acusaciones se hicieran públicas luego de que Macedonio ganó la encuesta para ser candidato a gobernador.

“Quien lo sufrió no debió haberlo guardado durante tanto tiempo, aunque dicen que no, que se presentó una denuncia ¿Por qué quieren sacarlo ahora? eso es lo único que preocupa, no estoy para apuntar a un compañero, por eso creo que es el partido que debe de hacerlo, las mujeres siempre estamos con el derecho de defender lo que creemos que es justo y salir adelante”, declaró.

Layda intentó desviar el sentido de la entrevista al asegurar que las mujeres tienen el respaldo de Morena, sin embargo, se le insistió sobre la imagen que Macedonio da a su partido, más cuando la lucha feminista ha cobrado mayor relevancia en los últimos años.

A pesar de ello, la ex Alcaldesa de Álvaro Obregón, calificó a Macedonio como un activo importante con una “historia de lucha”. Remarcó que “los ataques” surgieron cuando se conoció su triunfo en las encuestas.

“Esto no lo decidió el partido, lo decidieron los ciudadanos y es la población abierta, en todas las encuestas que se hacen, no solo se hacen con la gente de Morena, entonces, eso es lo extraño que la gente lo haya aceptado si tenían conocimiento, creo que no se sabía de esto hasta que no surgió él como ganador, es mi única reserva”, dijo.

Layda fue más allá y aseguró que las mujeres suelen mentir para perjudicar a los varones cuando existen conflictos legales.

“Justamente ahorita estoy checando dos casos en donde la mujer llega al otro extremo y para todo, sí requiere ganar una disputa en un juicio al hombre que tienen un problema familiar, lo acusan, la mejor manera y más rápido es acusarlo de violación y esto también está preocupando, digo, no hagamos uso de una herramienta que es muy valiosa porque hoy la ley está a favor de las mujeres”, asentó.

Una vez más Layda buscó una salida para el tema, afirmó que existe misoginia y machismo al que se puede erradicar, pero ante un tercer cuestionamiento sobre el machismo y la misoginia que significa respaldar a Salgado Macedonio, la comunicación se cortó.