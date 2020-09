Carta responsiva no puede estar encima del derecho a la educación: Alfredo Cardeña

Exige SEP que padres confirmen que niños no tienen contacto con Covid

“La carta responsiva no puede ser un elemento para que al niño le nieguen el acceso a una escuela”, sentenció el Presidente de la Barra de Abogados en Campeche, Alfredo Cardeña Vázquez.

En entrevista, dijo que el regreso a clases es responsabilidad de la Secretaría de Educación y de todos los cuidados que esto implica, sin embargo, sí deberá de haber un trabajo en conjunto con los padres, pues los niños salen de sus hogares. “Lo que se está pidiendo es que los padres se comprometan a que cuando sus hijos, acudan a las escuelas no vayan a tener síntomas, a fin de que no se provoque que las escuelas sean zonas de contagio, ya que los niños estarán interactuando entre ellos, entonces es una parte de las responsabilidades que deberemos de asumir y ser conscientes”, dijo.

Señaló que esta carta responsiva no viola el derecho de los niños pues lo que se está estableciendo es el derecho del tercero, que es decir cuidarse entre todos, por lo que los padres de familia se deberán de comprometer en el cuidado de sus hijos. Cardeña Vázquez, dijo que esta carta también implica poder contener el semáforo verde, puesto que será responsabilidad de los padres y autoridades el cuidado entre todos.

Aseguró que esta carta no puede ser condicionante de la educación, eso no puede estar por encima del derecho de la educación, pero sí es un mecanismo que se puede enviar para que los padres asuman su responsabilidad en cuanto al cuidado de los menores. “Esta carta no será un elemento para que al niño le nieguen el acceso a algún centro escolar, pues no se le puede negar el derecho a la educación”, subrayó.