Castigo conforme a la ley a responsables del derrumbe de obra en Carmen: Leonor Piña

Como lamentable calificó la Diputada Leonor Piña Sabido el derrumbe de la obra correspondiente a la Unidad Deportiva Renovación III en Ciudad del Carmen.

Desde su perspectiva, las autoridades del Gobierno Federal, concretamente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), tienen que investigar y en caso de existir irregularidades que hayan llevado al derrumbe, denunciarlos para un castigo conforme a la Ley.

Expresó que al menos ella no tiene referencias de que obras en sexenios pasados hayan tenido desenlaces como este, lo que preocupa más cuando la empresa LAX Constructora tiene asignados otros proyectos en el municipio de Carmen.

“Que las autoridades encargadas de la obra hagan la respectiva verificación de los materiales que se utilizan en estos proyectos para asegurar la calidad, así como la seguridad de los empleados, es una llamada de atención para que se lleven a cabo trabajos de calidad y sin vicios ocultos”, declaró.

Piña Sabido destacó que no debe haber impunidad y sí los señalamientos de que la empresa no contaba con los requisitos mínimos para operar son ciertos, se tendrán que fincar responsabilidades.

Asentó que los proyectos que todavía tiene a su cargo – en caso de estar en marcha – deben suspenderse para llevar a cabo verificaciones que descarten cualquier riesgo similar.

“Creo que el Gobierno Federal no puede minimizar lo que ocurrió, hablamos de dos personas que perdieron la vida, imagínate y ojalá no pase, otras obras estén en riesgo y nadie se dé cuenta, podría ser desastroso, no queremos eso para nuestro estado”, precisó.

La Diputada priísta comentó que los Gobiernos de Morena como el que ahora tiene Campeche tendrán que ser cuidadosos para evitar situaciones simulares; dio su voto de confianza para que la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Karla Sánchez Sosa, vigile este tema.

“Sé que es una profesional en su trabajo, mi reconocimiento y confianza para que en la ejecución de obra pública estatal, siempre se privilegien a empresas responsables, que usen materiales de calidad para evitar incidentes como este”, finalizó.