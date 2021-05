Castro Bello se consolida en las preferencias

Las propuestas del candidato a la gubernatura del Estado de la coalición “Va X Campeche” son aceptadas por la ciudadanía; mientras que los otros aspirantes siguen retrocediendo, porque sus mentiras no convencen a nadie

Luego del debate político entre los candidatos a la gubernatura del Estado de Campeche, quien sigue con mayor auge y fortalecimiento entre la ciudadanía campechana es Christian Castro Bello, candidato por la coalición PAN-PRI-PRD “Va X Campeche”, el cual sigue en su campaña de proselitismo en los diferentes municipios de la entidad.

Mientras que Layda Sansores Sanromán y Eliseo Fernández Montufar, ambos candidatos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (Moci), respectivamente, siguen a la baja y su caminata en las calles de Ciudad del Carmen es nula, lo que poco a poco se alejan de las preferencias de los ciudadanos.

En tanto que Castro Bello sostiene reuniones con las agrupaciones sociales y económicas en todo el estado, con ello sigue su proyecto en ser gobernador, en darles el apoyo que merecen así como la atención a las diferentes agrupaciones en todo el estado, sin embargo, mantiene firme su palabra de trabajar por el bien de Campeche y de sus 13 municipios.

Mientras que sus dos contrincantes, las cosas no mejoran para ellos y todo se debe a que los pleitos entre ellos sigue de manifiesto en vez de hacer propuestas para los campechanos, además, que Fernández Montufar no camina las calles de San Francisco de Campeche, porque los compromisos que hizo con las familias del lugar no los cumplió y ahí lo siguen esperando para reclamarle.

Por su parte, Sansores Sanromán sigue con sus mismo sistema de cambiar al Estado, aunque no aclara de qué forma, además que en sus caminatas nada más va de dos o tres cuadras y busca la forma de hacer un mitin político, pero eso a los ciudadanos no les interesa y por eso se quedan en sus hogares en vez de escuchar mentiras y falsedades, porque solo dice que combatirá la corrupción, pero no sabe cómo.

Lo cierto es que al menos para el abanderado de la coalición PAN-PRI-PRD, se mantiene como el candidato idóneo para la gubernatura por Campeche, el cual desde el inicio de su campaña no para de caminar y de reunir a las familias de los 13 municipios para platearles sus proyectos y propuestas, que es lo que quiere escuchar a un gobernante que quiere a su Estado.