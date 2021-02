Castro Bello, un precandidato con responsabilidad

Eduardo Pasos Moreno, ex presidente de la Junta Municipal de Sabancuy, aseguró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene un fuerte precandidato a la gubernatura del Estado de Campeche, como Christian Castro Bello, quien es una persona de compromiso y que conoce todos los municipios de la entidad. Además dijo que en sus funciones antes de ser precandidato, le permitió tener el acercamiento con las familias de comunidades en los municipios, sobre todo con los campesinos, ganaderos, horticultores, apicultores y otros, que son los principales productores quienes generan la economía en todo el Estado, pero que además no son tomados en cuenta por las autoridades federales con sus presunto programas pero que hasta el momento no llegan.

-Castro Bello sostuvo reuniones con pescadores, quienes de la misma le informan de sus necesidades y del que algunos programas de apoyo federal no se les entrega. El Gobierno del Estado que encabeza Carlos Miguel Aysa González se mantiene firme en ayudar a todos los sectores, por eso decimos que de ser el candidato por la coalición y será el más fuerte porque sabe cumplirle a todos, resaltó.

También comentó que la fortaleza económica del Estado es el municipio de Carmen, el cual no cuenta con el apoyo federal, y lo poco que les envían no es suficiente para quienes en verdad lo necesita. Por eso que los precandidatos por el PRI tienen proyectos que se cumplirán en quienes sean elegidos a los cargos populares, sobre todo que es un partido político de compromiso y de responsabilidad.

Finalmente mencionó que la ciudadanía está con Christian Castro Bello, quien es un político que trabaja con la ciudadanía y por eso visita cada rincón del Estado, sobre todo para recabar las necesidades de los sectores más vulnerables.