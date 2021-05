CCB refrenda compromisos

El candidato a la gubernatura del Estado asegura que tendrá un plan de trabajo y obras para toda la entidad; los jóvenes, las mujeres y la familia serán prioridad en su administración

Un plan de trabajo y de obras en todo el Estado de Campeche, así como de refrendar su compromiso con las familias campechanas, pero además los jóvenes tendrán una decisión en el Estado, así como la educación será el pilar para reconstrucción en la entidad y las mujeres serán un rol importante en la economía familiar, esas fueron las propuestas de Christian Castro Bello, candidato de la coalición “Va X Campeche” integrada por PAN-PRI-PRD.

En la capital campechana en días pasados, el abanderado de los tres partidos políticos, en su caminata los ciudadanos le expusieron diversas quejas por la falta de servicios públicos, como alumbrado y bacheo de calles. El abanderado del PRI, PAN y PRD, señaló que con el plan de obras que pondrá en marcha al inicio de su administración, se atenderá el problema de calles trabajando de manera coordinada con los 13 ayuntamientos.

Al visitar un vez más Ciudad del Carmen, indicó que en su administración los jóvenes campechanos tendrán voz en la toma de decisiones, porque las nuevas generaciones demandan mayores oportunidades y mejores estrategias para su educación y acceso al mercado laboral, por eso de trabajar muy duro por las y los jóvenes campechanos.

Asimismo el pasado sábado en los festejos del Día del Maestro, aseguró que la educación será el pilar para construir un mejor Campeche, con oportunidades para todas las niñas, niños y jóvenes, y con mejores prestaciones para el magisterio. Acompañado de su madre, la maestra Patricia Bello y del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el candidato de la coalición “Va X Campeche” cenó con docentes de distintos niveles educativos, a quienes reiteró que este sector tendrá todo su respaldo, además una serie de propuestas para mejorar la educación y sus condiciones de trabajo.

En reunión con decenas de mujeres emprendedoras, el candidato de la alianza “Va X Campeche”, señaló que una de las prioridades de la administración que encabezará es cuidar a sus familias. Así como son más las mujeres que emprenden para apoyar a sus familias, a sus hijos, esposos, con ello mejorar la economía familiar, por eso en su gobierno respaldará con todo a las mujeres, porque defender Campeche es defender los sueños y aspiraciones de todas, con programas y acciones que las ayuden a cumplir sus metas.

También resaltó que creará el Banco de la Mujer para darles créditos suficientes y a la medida, lo importante es impulsar y hacer crecer sus negocios; con la Estancia Infantil Campechana podrán dejar a sus hijos en un lugar seguro mientras trabajan en sus empresas o negocios, además, aseguró valorar el trabajo de las mujeres y defenderá Campeche de quienes lo amenazan: Layda Sansores no representa a las mujeres y menos a las campechanas, porque no defiende sus luchas y no conoce el Estado, ni quiere a su gente.